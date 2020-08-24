Более двух миллионов свердловчан поставили прививки от гриппа и ОРВИ

Наибольший охват населения был достигнут в Красноуральске — 76% человек, а минимальный — в Ирбите (38,8%).
Оценка эпидемиологической эффективности вакцинации в Свердловской области показала, что среди непривитых детей заболеваемость гриппом выше, чем у взрослых в 12,6 раз. Все заболевшие гриппом, поставившие прививки, перенесли заболевание в легкой или средней форме без осложнений.
Отмечается, что с сентября 2019 года по март 2020 года было выявлено 859 тысяч случаев заражения гриппом. При этом у 231,7 тысяч человек переболели во время эпидемиологического неблагополучия, когда регистрировалось превышение эпидемического порога.
Напомним, ранее стало известно о том, что в конце августа в Нижний Тагил прибудет вакцина от гриппа.