Более двух миллионов свердловчан поставили прививки от гриппа и ОРВИ

Более двух миллионов свердловчан поставили прививки от гриппа и ОРВИ

Сегодня, 12:32Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области в рамках календаря профилактических прививок Свердловской области было привито два миллиона 260 тысяч человек. Это 54% населения области, сообщает Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

Наибольший охват населения был достигнут в Красноуральске — 76% человек, а минимальный — в Ирбите (38,8%).

Оценка эпидемиологической эффективности вакцинации в Свердловской области показала, что среди непривитых детей заболеваемость гриппом выше, чем у взрослых в 12,6 раз. Все заболевшие гриппом, поставившие прививки, перенесли заболевание в легкой или средней форме без осложнений.

Отмечается, что с сентября 2019 года по март 2020 года было выявлено 859 тысяч случаев заражения гриппом. При этом у 231,7 тысяч человек переболели во время эпидемиологического неблагополучия, когда регистрировалось превышение эпидемического порога.

Напомним, ранее стало известно о том, что в конце августа в Нижний Тагил прибудет вакцина от гриппа.

Related news:
Свердловская областьгриппвакцинапрививка
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы