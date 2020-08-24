В Свердловской области еще у 127 человек подтвержден коронавирус

В Свердловской области еще у 127 человек подтвержден коронавирус

Сегодня, 12:35Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за прошедшие сутки с 23 по 24 августа было подтверждено 127 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Самое большое число заболевших выявлено в Екатеринбурге. Там подтверждено 56 случаев. Остальные случаи выявлены в 23 населенных пунктах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.

В общей сложности за время пандемии в Свердловской области заразились коронавирусом 24 482 человека.

Из больниц по выздоровлению было выписано 62 пациентов. Всего выздоровевших насчитывается 19 568 человек.

Также за сутки подтверждено шесть летальных случаев. В общей сложности инфекция унесла жизни 409 уральцев.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 78 человек, из них 41 подключен к аппаратам ИВЛ. Кроме того, еще 220 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

В России за минувшие сутки подтверждено 4744 новых случаев заражения инфекцией. Всего число зараженных составляет 961 493 человек, из них 773 095 выздоровели.

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