В Свердловской области еще у 127 человек подтвержден коронавирус

Самое большое число заболевших выявлено в Екатеринбурге. Там подтверждено 56 случаев. Остальные случаи выявлены в 23 населенных пунктах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.
В общей сложности за время пандемии в Свердловской области заразились коронавирусом 24 482 человека.
Из больниц по выздоровлению было выписано 62 пациентов. Всего выздоровевших насчитывается 19 568 человек.
Также за сутки подтверждено шесть летальных случаев. В общей сложности инфекция унесла жизни 409 уральцев.
Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся 78 человек, из них 41 подключен к аппаратам ИВЛ. Кроме того, еще 220 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
В России за минувшие сутки подтверждено 4744 новых случаев заражения инфекцией. Всего число зараженных составляет 961 493 человек, из них 773 095 выздоровели.