Эпидемиолог рассказал о новых ограничениях по коронавирусу на Урале

Эпидемиолог рассказал о новых ограничениях по коронавирусу на Урале

Сегодня, 11:50Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Уральский эпидемиолог рассказал, стоит ли свердловчанам ожидать новых ограничений из-за коронавируса, а также будет ли вторая волна, пишет E1.

По данным специалиста, регион пока еще переживает первую волну коронавируса, так как инфекция является респираторным вирусом, имеющим свойство циркуляции, а также сезонность.

Когда вирус уходит из популяции, мы [эпидемиологи] говорим, что сезон закончился. По коронавирусу этого еще не произошло. Активность его и других вирусов в скором времени будет только нарастать, рассказал эпидемиолог.

По его словам, в марте было начало эпидемиологического подъема. Потом ожидалось плато в надежде, что это спасение. Однако это был пик заболеваемости. Несмотря на то, что заболеваемость пошла на снижение, до конца этого не произошло.

Мы из эпидемического подъема сразу уходим в сезон респираторных инфекций. Сейчас будем постепенно нарастать, где-то в конце октября, в ноябре, начале декабря к нам всё равно придёт грипп, мы уйдем в еще больший подъем, а потом начнем снижаться. Так что впереди у нас новый пик, уточнил специалист.

Он уверен, что в Свердловской области еще могут вернуть ограничения, но причиной станет не только коронавирус. В сезон гриппа, также отменяются массовые мероприятия. Возможно, полной отмены не будет, но ограничения будут.

Напомним, что в течение последних нескольких недель, уровень заболеваемости коронавирусом составляет примерно 120 человек в сутки. Врачи скорой помощи утверждают, что постепенно количество коронавирусных вызовов возрастает.

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