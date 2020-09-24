Эпидемиолог рассказал о новых ограничениях по коронавирусу на Урале

Мы из эпидемического подъема сразу уходим в сезон респираторных инфекций. Сейчас будем постепенно нарастать, где-то в конце октября, в ноябре, начале декабря к нам всё равно придёт грипп, мы уйдем в еще больший подъем, а потом начнем снижаться. Так что впереди у нас новый пик, уточнил специалист.