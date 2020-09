Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также сотрудники администрации города поставили прививки от гриппа, сообщает «Тагильский рабочий».

Вакцинация проводилась в здании администрации по графику. Вакцинация — это абсолютно безопасно и ее необходимо пройти. Мы не знаем последствий наложения друг на друга двух инфекций — гриппа и COVID-19, сказал мэр. В других муниципальных учреждениях также составлен график проведения вакцинации. Мэр рассказал, что вакцины поступают в лечебные учреждения города в достаточном количестве. Напомним, ранее стало известно, что прививки от гриппа поставили уже более 800 тысяч свердловчан. Более 800 тысяч свердловчан поставили прививки от гриппа

