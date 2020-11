Свыше 35 млн рублей штрафов заплатили свердловчане за нарушение «ковидного» режима

Заместителем губернатора Свердловской области Азатом Салиховым было рассказано, как продвигается проверка соблюдения особого режима, который ввели в регионе из-за пандемии коронавируса.

По словам Салихова, сумма штрафов, выписанных за нарушение режима, составила более 35 миллионов рублей. Об этом замгубернатора заявил во время заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 в Свердловской области. В общей сложности, по региону было проведено около 23 тысяч контрольных мероприятий. По сообщениям департамента информполитики Свердловской области, с того момента, как эпидситуация начала усложняться, специалистами было проведено более 220 тысяч профилактических бесед с гражданами. На сегодняшний день по результатам рассмотренных протоколов, судами назначено 23,3 тысячи административных наказаний в виде штрафа на общую сумму более 35 миллионов рублей,цитирует «Областная газета» слова Азата Салихова. Напомним, 24 сентября стало известно, что, несмотря на отсутствие режима чрезвычайной ситуации, Тагилстроевский суд Нижнего Тагила ежедневно штрафует до 40 жителей за нарушение масочного режима. В среднем, на решение одного такого дела уходит по четверти часа, так как они однотипные и это упрощает судопроизводство. В основном нарушителей масочного режима штрафуют на 1000 рублей. Тагильчан продолжают штрафовать за нарушение масочного режима

