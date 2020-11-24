Свыше 35 млн рублей штрафов заплатили свердловчане за нарушение «ковидного» режима

Напомним, 24 сентября стало известно, что, несмотря на отсутствие режима чрезвычайной ситуации, Тагилстроевский суд Нижнего Тагила ежедневно штрафует до 40 жителей за нарушение масочного режима. В среднем, на решение одного такого дела уходит по четверти часа, так как они однотипные и это упрощает судопроизводство. В основном нарушителей масочного режима штрафуют на 1000 рублей.