Девушке в Верхней Салде не дали больничный из-за отсутствия талона к участковой

Жительница Верхней Салды Светлана пожаловалась в соцсетях на своего участкового фельдшера и организацию работы местной поликлиники. По словам женщины, врач Нечаева отказала в медпомощи ее дочери из-за отсутствия талона у последней.

Дочь Светланы из Верхней Салды год назад отметила совершеннолетие, однако до осени 2021 года во взрослую поликлинику ни разу не обращалась. В октябре у девушки поднялась температура, дозвониться до поликлиники ни девушка, ни ее мать не могли. Поэтому Светлана отправила дочь на прием. В регистратуре салдинке завели амбулаторную карту и отправили на приём к терапевту Нечаевой М.А. Талонов не было ни к одному врачу. Данный «врач», не осмотрев больного, ничего не объяснив, с порога рявкнула — без талонов не принимаю. Дочь развернулась и ушла домой лечиться самостоятельно, но на работу-то уже не пошла — получается прогул, поделилась Светлана в соцсетях. На следующий день дочь женщины после звонка в поликлинику направили в красную зону — уже другой врач отправил 19-летнюю салдинку сдавать мазок на коронавирус, однако больничный лист обещал выдать только с этого же дня. Когда спросили про больничный, врач объяснила, что принесите записку от М. А. Нечаевой, что девушка действительно вчера была, и её не приняли в связи с отсутствием талона, делится женщина. Однако врач Нечаева отказалась предоставлять такую справку — по словам Светланы, медик ответила, что не помним всех пациентов и девушка могла накануне быть трудоспособной. Нечаева подчеркнула, что не осматривала дочь Светланы. Самоотверженность и «треш с ремонтом»: медики о дефиците кадров в учреждениях Тагила Жители Салды в обсуждениях поста разделились на два лагеря. Часть свердловчан ругали девушку за отсутствие самостоятельности, нерешительность и неспособность отстаивать свои права. Другие поддержали женщину — в комментариях к посту свердловчанки они стали жаловаться именно на этого терапевта. Эту Нечаеву <…> пинать нужно с места рабочего. Меня как-то тоже не приняли со свежим переломом в приемном покое, хотя всегда принимали для гипсования. Направили в больничку, прождал в живой очереди 1,5 часа, и меня послали пешим за полисом и амбулаторкой, а мне через 30 минут нужно быть на работе, пожаловался молодой человек. Еще один пациент Нечаевой также заявил о некомпетентности медика и ее неприветливом нраве. Гнать бы этого «врача», мало того, что вечно не знает ничего, дак ещё и хамит всегда… Очень неприятная женщина, написала женщина. Редакция TagilCity.ru направила запрос в Минздрав Свердловской области по данному вопросу. Ребенок из Артемовска не получал лечение из-за отсутствия QR-кода у его привитой мамы

Материалы по теме: Свердловский Минздрав отказывается по суду ремонтировать гинекологию в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter