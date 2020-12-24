В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Больше всего зараженных находятся в Екатеринбурге. Там выявлено 160 случаев. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевска, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов, поселка Уральский.