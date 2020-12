В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

В Свердловской области побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области подтверждено 418 случаев коронавируса с 23 по 24 декабря. Последний рекорд был зафиксирован 19 декабря. Тогда за сутки оперштаб подтвердил 405 новых случаев инфекции. Больше всего зараженных находятся в Екатеринбурге. Там выявлено 160 случаев. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевска, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов, поселка Уральский. В общей сложности за все время пандемии коронавирус был подтвержден у 55 759 жителей региона. Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии — 616 человек. Из них 355 находятся в реанимации, в том числе 228 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 3438 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Побит и сточный рекорд по заболеваемости в России. Так, за сутки подтверждено 29 935 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 2 963 688 человек. Количество выздоровевших после коронавируса пациентов в Свердловской области превысило 48 тысяч. Так, с начала пандемии выздоровели 48 078 уральцев. Из них 420 человек были выписаны за последние сутки. В России за сутки по выздоровлению из больниц выписаны 26 890 человек. Всего вылечившихся насчитывается 2 370 857 человек. Количество скончавшихся от коронавируса свердловчан приближается к отметке 1,4 тысячи человек. За прошедшие сутки в регионе было подтверждено 17 смертей от коронавируса. В общей сложности с начала пандемии скончались 1393 уральца. В России смертность также продолжает расти. За сутки снова установлен рекорд по суточной заболеваемости. Количество подтвержденных случаев за сутки составляет 635 человек. Всего с начала пандемии скончались вследствие инфекции 53 096 россиян.

