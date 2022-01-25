Пробы образцов ила для подбора реагентов изымаются на Черноисточинском водохранилище

Пробы образцов ила для подбора реагентов изымаются на Черноисточинском водохранилище
Пробы образцов ила для подбора реагентов изымаются на Черноисточинском водохранилище
Сегодня, 10:05Здоровье и экологияФото: МУП "Тагилдорстрой"
Специалисты подрядной организации отбирают пробы образцов ила на Черноисточинском водохранилище.

Пробы будут исследованы в лаборатории и протестированы на реальные реакции. Это делается для эффективного подбора флокулянта, сообщили в МУП «Тагилдорстрой».

Флокулянт представляет собой набор эффективных и безвредных реагентов, которые помогут осушить собранный ил со дна и транспортировать его для эксплуатации в сфере горхозяйства.

Фото:МУП "Тагилдорстрой"

Напомним, на Черноисточинском водоеме планируется очистить дно от ила для улучшения качества воды. На эти цели выделено 422 миллиона рублей. Также планируется реконструкция Верхне-Выйского водохранилища. Это позволит обеспечить Нижний Тагил качественной питьевой водой в полном объеме.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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