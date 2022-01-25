Пробы образцов ила для подбора реагентов изымаются на Черноисточинском водохранилище

Пробы будут исследованы в лаборатории и протестированы на реальные реакции. Это делается для эффективного подбора флокулянта, сообщили в МУП «Тагилдорстрой».
Флокулянт представляет собой набор эффективных и безвредных реагентов, которые помогут осушить собранный ил со дна и транспортировать его для эксплуатации в сфере горхозяйства.
Напомним, на Черноисточинском водоеме планируется очистить дно от ила для улучшения качества воды. На эти цели выделено 422 миллиона рублей. Также планируется реконструкция Верхне-Выйского водохранилища. Это позволит обеспечить Нижний Тагил качественной питьевой водой в полном объеме.