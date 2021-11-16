Работы по комплексной реабилитации водохранилищ продолжаются в Нижнем Тагиле

Работы по комплексной реабилитации водохранилищ продолжаются в Нижнем Тагиле
Работы по комплексной реабилитации водохранилищ продолжаются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:23Здоровье и экологияФото: 1МI
Запланированные работы по комплексной реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ в Нижнем Тагиле идут по графику.

На данный момент проведены работы по очистке шламонакопителя станции водоподготовки в соответствии с технологическим регламентом, сообщил на заседании гордумы Нижнего Тагила начальник отдела по экологии и природопользованию мэрии Алексей Сергеев.

Фото:tagilcity.ru

В декабре 2020 года между ООО «Водоканал-НТ» и «Уралгеопроект» был заключен договор на выполнение работ по разработке проекта для рекультивации шламонакопителя в поселке Черноисточинск. В настоящее время проект разработан, прошли общественные обсуждения, в ближайшее время он будет направлен на государственную экологическую экспертизу,рассказал Алексеев.

Чиновник также рассказал, что в Нижнем Тагиле на постоянной основе проводится мониторинг качества воды в Черноисточинском водохранилище. Работы начались после резкого ухудшения качества воды.

По реализации комплексного плана реабилитации Черноисточинского водохранилища и источника питьевой воды в поселке Черноисточинск, между Минприроды и МУП «ТДС» заключен контракт до 2023 года.

По нему уже проведены следующие мероприятия: смонтирован пульпопровод, обустроена площадка для складирования донных отложений, проводятся работы по ответвлению от отстойника чистой воды, заключен договор на постройку земснаряда.

По ремонту ГТС Верхне-Выйского водохранилища проектные работы полностью выполнены, государственная экспертиза получена. В настоящее время поручено в 2022 году начать работы по его осуществлению,сообщил Сергей Алексеев.

Напомним, на очистку дна Черноисточинского водоема выделено 422 миллиона рублей. Реконструкции также подвергнется гидротехнический узел на Верхне-Выйском водохранилище, что позволит обеспечить жителей Нижнего Тагила качественной и чистой питьевой водой в полном объеме.

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