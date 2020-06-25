В Свердловской области за сутки выявлено еще почти 200 случаев заболевания COVID-19

Самое большое число заболевших находится в Екатеринбурге. Там подтверждено 106 случаев. остальные приходятся на 25 населенных пунктов региона.

Отмечается, что 130 человек находятся в тяжелом состоянии, 103 из них — в реанимационном отделении. Еще 666 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.