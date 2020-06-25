В Свердловской области за сутки выявлено еще почти 200 случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено еще 192 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Самое большое число заболевших находится в Екатеринбурге. Там подтверждено 106 случаев. остальные приходятся на 25 населенных пунктов региона.
В общей сложности на территории Свердловской области зарегистрировано 11 684 случая заболевания коронавирусом.
Отмечается, что 130 человек находятся в тяжелом состоянии, 103 из них — в реанимационном отделении. Еще 666 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
По выздоровлению из больниц выписано 246 человек. Общее количество выздоровевших составляет 6496 пациентов.
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