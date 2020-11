После жалобы врачей на зарплаты в уральской больнице началась проверка

В Сысертской ЦРБ начали проверку после коллективной жалобы врачей. Специалисты рассказали, что зарплаты снизились в три раза.

Как сообщили изданию Е1 сами медики, прокуратура запросила расчетные листы за год всех сотрудников медучреждения. Планируется проверить, корректно ли начислялись оклады и изменились ли они за последние месяцы. Конечно, речь именно об окладах, не о федеральных и региональных выплатах за работу с COVID-19. Надеемся, там все будет однозначно и правдиво,рассказал один из врачей. Напомним, 20 ноября стало известно, что медики ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» написали коллективное письмо с просьбой проверить здравницу на предмет соблюдения трудового кодекса. Врачи заявили о тройном снижении заработной платы. Под обращением подписалось около 80 сотрудников. Десятки свердловских врачей пожаловались на снижение зарплаты в три раза

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter