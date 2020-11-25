После жалобы врачей на зарплаты в уральской больнице началась проверка

Как сообщили изданию Е1 сами медики, прокуратура запросила расчетные листы за год всех сотрудников медучреждения. Планируется проверить, корректно ли начислялись оклады и изменились ли они за последние месяцы.
Конечно, речь именно об окладах, не о федеральных и региональных выплатах за работу с COVID-19. Надеемся, там все будет однозначно и правдиво,рассказал один из врачей.
Напомним, 20 ноября стало известно, что медики ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» написали коллективное письмо с просьбой проверить здравницу на предмет соблюдения трудового кодекса. Врачи заявили о тройном снижении заработной платы. Под обращением подписалось около 80 сотрудников.