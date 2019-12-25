Департамент госзкупок снова ищет подрядчика на проект детской больницы в Тагиле

Ранее, 30 октября, закупка уже была размещена, но 13 ноября заказчик известил об отмене определения поставщика.

Отметим, что проект должен предусматривать создание лечебно-диагностического блока, вертолётной площадки, гаража на шесть машино-мест, инженерных сетей и сооружений для обеспечения жизнедеятельности объекта. Детская поликлиника будет рассчитана на 650 посещений пациентов в смену и круглосуточный стационар на 160 коек. Отметим, что размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% от стоимости (9,5 миллиона рублей). Срок выполнения договора 270 дней с момента его подписания.

В июне этого года глава Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила в городе будет построена детская многопрофильная больница. В ноябре сообщалось, что средства на возведение больницы не были заложены в областном бюджете на 2020 год.