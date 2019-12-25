Департамент госзкупок снова ищет подрядчика на проект детской больницы в Тагиле
23 декабря Департамент государственных закупок вновь разместил аукцион по поиску подрядчика на разработку проекта и выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Многопрофильный стационар и поликлиника в городе Нижний Тагил для оказания медицинской помощи детям».
Ранее, 30 октября, закупка уже была размещена, но 13 ноября заказчик известил об отмене определения поставщика.
Отметим, что проект должен предусматривать создание лечебно-диагностического блока, вертолётной площадки, гаража на шесть машино-мест, инженерных сетей и сооружений для обеспечения жизнедеятельности объекта. Детская поликлиника будет рассчитана на 650 посещений пациентов в смену и круглосуточный стационар на 160 коек. Отметим, что размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% от стоимости (9,5 миллиона рублей). Срок выполнения договора 270 дней с момента его подписания.
В июне этого года глава Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила в городе будет построена детская многопрофильная больница. В ноябре сообщалось, что средства на возведение больницы не были заложены в областном бюджете на 2020 год.
Строительство больницы началось еще 20 лет назад. Стройка была заморожена в 1998 году из-за отсутствия финансирования. Затем недостроенную больницу передали на баланс области.