Почти 30 тысяч наборов бесплатных лекарств получили пациенты с коронавирусом в Свердловской области. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков в ходе брифинга.

Лечение и лекарства стали более эффективными. Мы раздали людям почти 30 тысяч наборов лекарств, в запасе у нас сейчас 18 тысяч, сказал Креков. Напомним, заместитель губернатора также рассказал, что на данный момент в регионе насчитывается почти две тысячи свободны коек для больных COVID-19, а также снизилась нагрузка на скорую помощь. Однако он призвал готовиться к приятным и неприятным сюрпризам в новогодние праздники. Креков призвал свердловчан готовиться к новогодним «коронавирусным» сюрпризам

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter