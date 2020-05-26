В Свердловской области восемь дней растет число летальных случаев от коронавируса
Сегодня, 13:41Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за последние сутки подтверждено еще два летальных случая от коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество скончавшихся достигло 20 человек.
При этом, число выздоровевших в первый раз с начала пандемии больше, чем количество зараженных за сутки. Так, было подтверждено 207 новых случаев заболевания, а выздоровело — 229 человек. В общей сложности насчитывается 4190 зараженных в регионе.
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