Град размером с куриное яйцо выпал в городах Урала

Вместе с грозой и порывистым ветром, которые обрушились на Свердловскую область вечером 25 мая и в ночь на 26 мая, некоторые муниципалитеты завалило крупным градом. По словам очевидцев, местами он достигал размеров почти с куриное яйцо.
Большими градинами у жителей Нижних Серег, Атига, Первоуральска, Полевского и других городов побило не только высаженную рассаду на грядках, но и постройки и автомобили. Некоторые автовладельцы, спасая имущество от непогоды, закрывали свои машины одеялами.
Напомним, 19 мая град размером с куриное яйцо уже выпадал в западной части Свердловской области. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска.