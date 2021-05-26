Град размером с куриное яйцо выпал в городах Урала

Град размером с куриное яйцо выпал в городах Урала
Град размером с куриное яйцо выпал в городах Урала
Сегодня, 08:48Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Крупный град выпал в городах Урала вечером 25 мая. Он побил машины, постройки и посадки на садовых участках.

Вместе с грозой и порывистым ветром, которые обрушились на Свердловскую область вечером 25 мая и в ночь на 26 мая, некоторые муниципалитеты завалило крупным градом. По словам очевидцев, местами он достигал размеров почти с куриное яйцо.

Большими градинами у жителей Нижних Серег, Атига, Первоуральска, Полевского и других городов побило не только высаженную рассаду на грядках, но и постройки и автомобили. Некоторые автовладельцы, спасая имущество от непогоды, закрывали свои машины одеялами.

Напомним, 19 мая град размером с куриное яйцо уже выпадал в западной части Свердловской области. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска.

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