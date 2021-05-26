Град размером с куриное яйцо выпал в городах Урала

Вместе с грозой и порывистым ветром, которые обрушились на Свердловскую область вечером 25 мая и в ночь на 26 мая, некоторые муниципалитеты завалило крупным градом. По словам очевидцев, местами он достигал размеров почти с куриное яйцо.