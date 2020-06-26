На Урале приняты все меры для безопасности после выявления коронавируса у главы УИКа
После собрания всех глав городских участковых избирательных комиссий в Реже у одного из руководителей УИК подтвердился коронавирус. Об этом писала «Новая газета».
На данный момент все необходимые меры безопасности приняты, а также больше случаев заражения не выявлено.
Режевская территориальная комиссия и все УИКи работают в штатном режиме, избирателям обеспечены все возможности для безопасного голосования. Собрание членов УИК проходило с соблюдением требований Роспотребнадзора. Все участники были в средствах индивидуальной защиты. Председатель с положительным тестом на коронавирус сразу же был отстранён от работы и изолирован, он не имел непосредственных контактов с участниками голосования. Проведено обследование других членов комиссии. Контактные второго порядка находятся под медицинским наблюдением. На участке проведена заключительная дезинфекция, обработано помещение и все контактные поверхности. Голосование во время обработки продолжали в другом помещении. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. Других случаев заражения не выявлено, говорит зампредседателя Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.
Кроме того, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева отметила, что председатель был изолирован и его контакты взяты под наблюдение.
Эпидрасследование, проведенное сразу после получения благодаря плановому обследованию положительного результата теста на COVID-19 у председателя участковой избирательной комиссии, который имел контакт по основному месту работы, показало, что члены УИКа имели кратковременный контакт с заболевшим, при котором риски заражения крайне малы. Поэтому основания для высадки всего состава участковой комиссии отсутствуют. На место выходили специалисты-дезинфекторы, при заключительной обработке израсходовано 80 литров дезинфицирующего средства — оно имеет высокую вирулентность, но при этом абсолютно безопасно для человека. В помещении участка обработано 404 квадратных метра. Председатель УИК изолирован, контакты второго порядка взяты под меднаблюдение. Участок имеет в наличии все необходимые средства защиты и профилактики, сказала Пономарева.