На Урале приняты все меры для безопасности после выявления коронавируса у главы УИКа

За день до начала голосования по поправкам в Конституцию РФ на общем собрании y членов городских УИК взяли анализ на коронавирус. Положительный результат обнаружили у руководителя одного из участков — роспотребнадзор вынес предписание и отправил домой инфицированного сотрудника.

На данный момент все необходимые меры безопасности приняты, а также больше случаев заражения не выявлено.

Режевская территориальная комиссия и все УИКи работают в штатном режиме, избирателям обеспечены все возможности для безопасного голосования. Собрание членов УИК проходило с соблюдением требований Роспотребнадзора. Все участники были в средствах индивидуальной защиты. Председатель с положительным тестом на коронавирус сразу же был отстранён от работы и изолирован, он не имел непосредственных контактов с участниками голосования. Проведено обследование других членов комиссии. Контактные второго порядка находятся под медицинским наблюдением. На участке проведена заключительная дезинфекция, обработано помещение и все контактные поверхности. Голосование во время обработки продолжали в другом помещении. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. Других случаев заражения не выявлено, говорит зампредседателя Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Кроме того, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева отметила, что председатель был изолирован и его контакты взяты под наблюдение.