В России за сутки подтверждено меньше семи тысяч случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:01Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По последним данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки зарегистрировано еще 6 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией во всех субъектах Федерации.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 составило 620 794 человека.
За последние сутки по выздоровлению выписали 8 988 пациентов. Всего отечественными медиками было вылечено 384 152 человека.
По итогу прошедшего дня зафиксировано 176 летальных случаев от новой инфекции. За весь период от коронавируса скончались 8 781 человек.
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