Евгений Куйвашев призвал уральцев поставить прививку от гриппа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей региона поставить прививки от гриппа. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он отметил, что прежде всего это касается жителей Екатеринбурга и близлежащих городов — Верхней Пышмы, Первоуральска, Сысерти, Березовского. По мнению медиков, именно на эти муниципалитеты придется первый «удар» гриппа. Губернатор рассказал, что в регион поступила первая партия вакцины против гриппа. Планируется привить не менее 60% населения. В этом году была направлена дополнительная заявка в Минздрав РФ, чтобы получить препараты для свердловчан из групп риска. Напомним, в Нижнем Тагиле планируется привить от гриппа 90% детей. Ожидается, что вакцина поступит на следующей неделе.

