Уральские врачи провели трехлетней девочке операцию по удалению опухоли почек

В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) была проведена сложнейшая операция трехлетней девочке с опухолью почек пятой стадии, сообщает департамент информационной политики региона.

Подобные операции проводят только в крупных столичных клиниках, а также в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ. Проведение подобных вмешательств стало возможно благодаря развитию материально-технической базы в рамках национального проекта «Здравоохранение», которая позволила применить новые способы лечения. Опухоль Вильмса или нефробластома представляет собой разновидность рака почек, которая развивается у детей трех-четырех лет. В основном она образуется в одной почке, но иногда может и на обеих сразу. Девочка поступила из Тугулыма после проведения УЗИ. После окончательной постановки диагноза был проведен предоперационный курс химиотерапии. Однако одну почку сохранить не удалось. Со второй почки была удалена опухоль размером до трех сантиметров. Ранее в областной детской больнице в Екатеринбурге начали проводить лапароскопические операции на двенадцатиперстной кишке новорожденным. На Урале хирурги начали проводить малоинвазивные операции на кишечнике новорожденным

