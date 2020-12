В Нижнем Тагиле за последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 10 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности с начала пандемии количество заболевших коронавирусом составило 3491 человек. За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 406 случаев коронавируса. За все время в регионе выявлено более 56,5 тысяч случаев. Количество выписанных за сутки составляет 408 человек, а всего выздоровели почти 49 тысяч человек. Также за сутки скончались еще 15 уральцев. Всего умерших насчитывается 1424 человека. На Урале число выздоровевших после COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

