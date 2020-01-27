Ученые установили источник заражения коронавирусом в Китае
Сегодня, 09:45Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Китайские ученые установили источник заражения коронавирусом. Первое заражение произошло 1 декабря, пишет China Daily.
Заражение началось с рынка морепродуктов в Ухане. Специалисты собрали 583 пробы, 33 из них показали положительный результат на вирус. Кроме того, большинство зараженных проб изъяты в западной части рынка. Там осуществлялась продажа диких животных. Однако пока не установлено, от какого именно животного началось заражение.
При этом издание South China Morning Post заявляет, что первый заразившийся не имеет отношения к рынку. Коме того, ни у одного из членов семьи заразившегося не наблюдается признаков заболевания. Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, в этот период человек опасен для окружающих.
По последним данным зарегистрировано уже более двух тысяч случаев заражения, 56 человек погибли.
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