В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки было выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности на территории города выявлено 4152 случая заболевания. В Свердловской области за сутки подтверждено 368 случаев заражения. При этом общее количество заболевших с начала пандемии превысило 69 тысяч человек. Среди зараженных 415 находятся в тяжелом состоянии, еще 2116 в состоянии средней тяжести. Количество выздоровевших увеличилось на 379 человек до 61 564 человек. Также подтверждено 17 летальных случаев. Всего их количество составляет 1973.

