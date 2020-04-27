Куйвашев рассказал, что Свердловская область пока не выходит на плато по коронавирусу

Плато представляет собой период, когда ежедневный прирост зараженных составляет примерно одно и то же число. После этого количество заболевших уменьшается, а затем прирост уменьшается.

По словам Евгения Куйвашева, санитарные врачи воздерживаются от прогнозов, так как ситуация подвижная. Он также отметил, что оценки отличаются — от выхода на плато на следующей неделе до прекращения роста заболеваемости через месяц.