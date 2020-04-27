Куйвашев рассказал, что Свердловская область пока не выходит на плато по коронавирусу
Сегодня, 08:15Здоровье и экологияФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что о выходе на плато по коронавирусу в регионе пока говорить рано. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Плато представляет собой период, когда ежедневный прирост зараженных составляет примерно одно и то же число. После этого количество заболевших уменьшается, а затем прирост уменьшается.
По словам Евгения Куйвашева, санитарные врачи воздерживаются от прогнозов, так как ситуация подвижная. Он также отметил, что оценки отличаются — от выхода на плато на следующей неделе до прекращения роста заболеваемости через месяц.
Напомним, по последним данным в Свердловской области количество зараженных коронавирусом составляет 395 человек, из них выздоровели 88 человек.
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