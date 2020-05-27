В больнице Верней Пышмы от коронавируса лечат четырехмесячного младенеца

По его словам, в инфекционном отделении развернут госпиталь на 77 коек для тех, у кого коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно. Остальных пациентов с признаками ОРВИ госпитализируют в отделения кардиологии, неврологии, хирургии. В общей сложности из 274 коек сейчас заняты 263.

Также Денисов отметил, что среди больных коронавирусом находятся 15 детей, самому маленькому из которых четыре месяца.

В основном заражение проходит по семейно-квартирному очагу, есть у нас и дети из многодетных семей,подчеркнул главврач.