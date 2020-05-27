В больнице Верней Пышмы от коронавируса лечат четырехмесячного младенеца
Сегодня, 18:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Горбольница в Верхней Пышме почти полностью заполнена больными с коронавирусом и с подозрением на него. Среди пациентов также есть 15 детей, самому младшему из которых четыре месяца, сообщил на официальном сайте медучреждения главврач Вячеслав Денисов.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, в инфекционном отделении развернут госпиталь на 77 коек для тех, у кого коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно. Остальных пациентов с признаками ОРВИ госпитализируют в отделения кардиологии, неврологии, хирургии. В общей сложности из 274 коек сейчас заняты 263.
Также Денисов отметил, что среди больных коронавирусом находятся 15 детей, самому маленькому из которых четыре месяца.
В основном заражение проходит по семейно-квартирному очагу, есть у нас и дети из многодетных семей,подчеркнул главврач.
Напомним, по данным на 27 мая, в Свердловской области подтверждено 4425 случаев заражения коронавирусом.
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