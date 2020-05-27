В Свердловской области за сутки выявлено еще 235 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:43Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено еще 235 случаев заболевания коронавирусом, а также подтвержден один летальный случай, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Новые случаи зафиксированы в 31 населенном пункте региона. При этом большее количество случаев снова приходится на Екатеринбург. Там подтверждено 139 случаев заражения.
В общей сложности число заболевших составляет 4425 человек.
Отмечается, что состояние 53 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 39 находятся в реанимации, в том числе 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов, состояние которых оценивается как средней тяжести составляет 136 человек.
Из больниц за сутки по выздоровлению был выписан 201 пациент, а общее количество вылечившихся достигло 1700 человек.
Кроме того, зарегистрирован еще один летальный случай от коронавируса. Так, число скончавшихся составляет 21 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей