В Свердловской области за сутки выявлено еще 235 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи зафиксированы в 31 населенном пункте региона. При этом большее количество случаев снова приходится на Екатеринбург. Там подтверждено 139 случаев заражения.

В общей сложности число заболевших составляет 4425 человек.

Отмечается, что состояние 53 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 39 находятся в реанимации, в том числе 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов, состояние которых оценивается как средней тяжести составляет 136 человек.

Из больниц за сутки по выздоровлению был выписан 201 пациент, а общее количество вылечившихся достигло 1700 человек.