В Нижнем Тагиле ГБ № 4 на 5 млн рублей закупила реагенты для исследований на COVID-19

Второй заключен на сумму 2 589 650 рублей. При этом предполагается, что будет поставлено 350 наборов для выявления коронавируса.

Ранее сообщалось, что в лабораториях Роспотребнадзора и городской больницы № 4 ежесуточно проводится по 70 анализов на выявление коронавируса. Специалисты работают в специальных боксах. Все результаты оцифровываются на месте и вносятся в единую базу.