В Нижнем Тагиле ГБ № 4 на 5 млн рублей закупила реагенты для исследований на COVID-19
Сегодня, 09:28Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Городская больница № 4 в Нижнем Тагиле закупила реагенты для проведения анализов на коронавирус.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил, Коронавирус
Медучреждение заключило два контракта. Первый предполагает поставку 630 диагностических наборов. Стоимость контракта — 2 648 355 рублей.
Второй заключен на сумму 2 589 650 рублей. При этом предполагается, что будет поставлено 350 наборов для выявления коронавируса.
Ранее сообщалось, что в лабораториях Роспотребнадзора и городской больницы № 4 ежесуточно проводится по 70 анализов на выявление коронавируса. Специалисты работают в специальных боксах. Все результаты оцифровываются на месте и вносятся в единую базу.
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