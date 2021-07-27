Свалка из упаковок от товара появилась во дворе дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

О несанкционированной свалке из коробок разного размера и формата из-под цветов, из-под овощей и фруктов, из-под пиццы, а также гнилых овощей и прочего мусора во дворе дома по проспекту Вагоностроителей, 34 в Нижнем Тагиле рассказала читательница TagilCity.ru.

Жители дома по Вагоностроителей, 34 в Нижнем Тагиле обнаружили во дворе среди зеленых насаждений на придомовой территории свалку. Сначала жители дома на Вагонке стали замечать, что посреди двора в зарослях из деревьев и кустов появилась «народная тропа». Периодически по тропинке все чаще стали ходить люди. Оказалось, всех этих людей среди насаждений привлекла свалка. У нас в домах живут дети, и мы не раз видели, что они туда бегают, но не придавали значения. Думали, что мальчишки бегают там, строят базу в кустах. Но потом взяло сомнение, когда туда стали ходить взрослые и подростки. Решили проверить. И обнаружили картину, от которой первым впечатлением был шок,рассказывает TagilCity.ru местная жительница. Видео: Читательница TagilCity.ru 23 июля тагильчанка побывала на месте и отметила, что среди всего мусора выделяется коробка с упаковочной бумагой, которую используют в цветочных магазинах, а также коробки из-под цветов. На стихийной свалке лежат и коробки из-под овощей и фруктов, упаковочный картон, гнилые овощи, игрушки, пластиковые бутылки. Фото: Читательница TagilCity.ru В жилом доме №34 по проспекту Вагоностроителей на первом этаже располагается девять организаций. Вообще просто превратили в помойку… Это просто реально вот какая гигантская свалка… Вот доказательства, что это цветочный магазин, вот доказательства, что это продуктовый… Посмотрите, какая «красота», какая «красота» во дворе! А вот сюда зайдет какой-нибудь ребенок маленький, не дай Бог, переживает тагильчанка. За организацию несанкционированной свалки, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами потребления предусмотрена ответственность лиц, причастных к организации свалки в виде штрафа или приостановления деятельности организации. Помимо административной к нарушителям могут быть применены и меры уголовной ответственности. Мы столько писали заявлений, чтобы у нас во дворе сделали детскую площадку, а вместо этого отказ. Теперь еще и свалку устроили. Больше меня удивило, что так поступил цветочный магазин, так как работают с цветами и должны понимать, что природу надо беречь, но я ошиблась,дополнила читательница TagilCity.ru. Напомним, месяц назад TagilCity.ru устраивало рейд по гаражным комплексам Нижнего Тагила в самых разных уголках города. Выяснилось, что вывоз отходов организован далеко не везде. Мешки с мусором и свалки: рейд TagilCity.ru по гаражным комплексам Нижнего Тагила 6 Фото В гаражных кооперативах Нижнего Тагила образовались свалки из домашней мебели, строительных и канцелярских отходов.

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