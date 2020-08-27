Тагильчане могут внести свои предложения в проект мусоросортировочного комплекса

Замечания будут приниматься в два этапа. Первый — к тому, что есть сейчас, к составлению технического задания. Второй этап пройдет с 4 сентября по 3 октября. Там будет опубликовано техзадание, учтены все параметры и будет рассказано о проекте. И люди так или иначе смогут добавить свои предложения,рассказала TagilCity.ru начальник отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезинцева.