Тагильчане могут внести свои предложения в проект мусоросортировочного комплекса

АО «Облкоммунэнерго» опубликовало на своем сайте техническое резюме мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом. Все желающие могут внести замечания по проекту.

Замечания будут приниматься в два этапа. Первый — к тому, что есть сейчас, к составлению технического задания. Второй этап пройдет с 4 сентября по 3 октября. Там будет опубликовано техзадание, учтены все параметры и будет рассказано о проекте. И люди так или иначе смогут добавить свои предложения,рассказала TagilCity.ru начальник отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезинцева. Свое предложение можно направить до 2 сентября на почту tko@okenergo.com. Ознакомится с проектом можно на сайте компании. Напомним, В 2018 году АО «Облкоммунэнерго» и администрация Нижнего Тагила заключили концессионное соглашение, в рамках которого планируется построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью не менее 185 тысяч тонн в год и новый полигон для захоронения ТКО. Сдача объекта планируется в четвертом квартале 2022 года. В Нижнем Тагиле мусороперерабатывающий комплекс хотят запустить в конце 2022 года

