Тагильчанка рассказала о несоблюдении «антиковидных» мер в 64 школе

В Нижнем Тагиле в школе № 64 не соблюдаются меры по недопущению распространения коронавируса, рассказала TagilCity.ru мама одного из учащихся.

По ее словам, один из работников школы заболел коронавирусом. В учреждение приезжали люди в защитных костюмах и провели дезинфекцию. Классный руководитель проинформировала родителей, что поводов для беспокойства нет, говорит женщина. Медики в защитных костюмах Photo: TagilCity.ru Тагильчанка утверждает, что «коронавирусные» меры в школе не соблюдаются. Дети бегают по коридорам, разные классы между собой общаются. Когда на улице было достаточно тепло, проводились сдвоенные уроки физкультуры, то есть два класса и два учителя занимались в одном помещении, рассказывает тагильчанка. Она добавила, что проводились и сдвоенные уроки английского языка у шестого и седьмого классов. Когда я задала вопрос: Почему между одними уроками 10 минут перемена, а между другими 20? Мне сказали, что 10 минут проветривается один класс, потом дети в него возвращаются, потом 10 минут — еще один. По факту этого не происходит. Собирается вся седьмая параллель и гуляет по коридорам. Они все идут в один туалет в одно и то же время, говорит мама ученика. Ранее на совещании по подготовке к новому учебному году рассказали, какие правила должны соблюдаться в образовательных учреждениях для защиты от коронавируса. В частности, потоки детей должны быть разделены, в помещениях установлены рециркуляторы и УФ-облучатели, а после каждого урока должны проводиться проветривания. Также в школах организуется питьевой режим, проводится влажная уборка и устанавливаются антисептики. 24 октября журналист TagilCity.ru пытался дозвониться до директора школы №64 Светланы Басенцян. В приемной сообщили, что она находится на больничном и переадресовали вызов на заместителя. Однако в начале недели в образовательном учреждении вовсе перестали отвечать на звонки. До руководителя управления образования города Татьяны Удинцевой также не удалось дозвониться. В Свердловской области школьникам продлили каникулы В администрации Нижнего Тагила напомнили, что в настоящий момент ученики всех школ отправлены по домам в целях недопущения распространения коронавируса. Каникулы продлятся до 9 ноября.

