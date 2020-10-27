В Нижнем Тагиле ищут виновника появления несанкционированной свалки покрышек

Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле была ликвидирована незаконная свалка с просроченной газированной водой. Прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ, в которых говорилось о появлении бутылок в водоохранной зоне реки Тагил. В результате ГКУ Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обязали ликвидировать эту свалку.