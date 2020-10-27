В Нижнем Тагиле ищут виновника появления несанкционированной свалки покрышек

В Нижнем Тагиле ищут виновника появления несанкционированной свалки покрышек

Сегодня, 17:10Здоровье и экологияPhoto: скриншот видео группы "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте"
В Нижнем Тагиле выясняют, кто стал виновником появления свалки автомобильных покрышек на парковке перед Иван-озером.

Тагильчане в социальных сетях сообщили, что на стоянке кто-то устроил несанкционированную свалку.

Старые использованные шины просто накидали горой в лесополосе. Их там не десять, не двадцать, а целая гора. Стихийная свалка,сообщил тагильчанин в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

В пресс-службе компании «Рифей» TagilCity.ru объяснили, что автомобильные покрышки, как вид отходов, не относятся к ТКО и не входят в сферу регионального оператора. Однако при обнаружении несанкционированных свалок предпринимается ряд действий:

  • Фиксируется место и дата обнаружения, а также объем;
  • Устанавливается собственник земельного участка;
  • Направляется уведомление о необходимости ликвидации свалки в 30-дневный срок;
  • Оказывается помощь собственнику в устранении свалки.

На сегодня региональным оператором факт наличия несанкционированной свалки зафиксирован, в адрес собственника направлено обращение, ведутся работы по установлению образователя отходов (того, кто выбросил автомобильные покрышки на свалку), сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле была ликвидирована незаконная свалка с просроченной газированной водой. Прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ, в которых говорилось о появлении бутылок в водоохранной зоне реки Тагил. В результате ГКУ Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обязали ликвидировать эту свалку.

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