В России за сутки выявили более 16,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России, возможно, обострится в феврале–марте. Об этом сообщила «РИА-Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, чтобы эпидемия пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо после вакцинации, либо благодаря антителам.