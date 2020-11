Свердловскую скорую планируют освободить от обязанности рассказывать о COVID-19

Не исключено, что со скорой помощи Свердловской области снимут обязанность информировать граждан о коронавирусе. Об этом попросила комиссия Минздрава РФ.

В процессе проверки качества оказания медицинской помощи в Свердловской области комиссия Минздрава обратила внимание, что служба региональной скорой помощи справляется с несвойственными ей функциями. Обязанности по информированию возложены на персонал диспетчерской службы, нагрузка на которую и без этого функционала значительно увеличена из-за роста количества вызовов, сказано в аналитической справке, которую составили в процессе проверки, сообщает е1. Также в документе выделено, что средняя суточная нагрузка на одну бригаду скорой помощи - 14,5 вызова, однако в некоторых регионах она составляет до 20 вызовов. Такое случается в связи с нехваткой бригад, увольнением сотрудников и непрофильными обязанностями, возложенными на скорую помощь. В результате, нагрузка на скорую на 22,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По области время приезда на экстренные вызовы составляет 20 минут, а на неотложные – до 4-5 часов. Комиссия выдвинула предложение региональному Минздраву разработать действенную систему кол-центров и снять обязанность информировать население о коронавирусе со скорой помощи Екатеринбурга и Свердловской области. Напомним, вчера были подведены промежуточные итоги проверки в свердловском Минздраве. В частности, было выявлено несоответствие между занимаемыми и свободными койками. «Пациенты дышат кислородом по очереди»: итоги проверки свердловского Минздрава

