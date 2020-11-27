Свердловскую скорую планируют освободить от обязанности рассказывать о COVID-19

Также в документе выделено, что средняя суточная нагрузка на одну бригаду скорой помощи - 14,5 вызова, однако в некоторых регионах она составляет до 20 вызовов. Такое случается в связи с нехваткой бригад, увольнением сотрудников и непрофильными обязанностями, возложенными на скорую помощь.