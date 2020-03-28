В Петербурге зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Сегодня, 20:23Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Санкт-Петербурге скончался первый пациент с диагнозом коронавируса, сообщает РБК.
Сюжеты: Коронавирус
Это произошло в инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Об этой новости сообщил губернатор Александр Беглов.
Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 37 случаев заражения, из них 5 человек выздоровело.
Карта распространения коронавируса в России
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