В Екатеринбург поступили тесты для определения наличия антител к коронавирусу
Сегодня, 14:27Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Екатеринбург поступили тесты, позволяющие определить, есть ли у человека в крови антитела к коронавирусу, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Об этом на заседании городской думы сообщил замглавы города по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов.
Данный тесты позволяют выявлять факт перенесенного заболевания, даже если человек переболел без симптомов.
По словам Баранова, было привезено несколько комплектов. На данный момент ведется работа в данном направлении в одной из больниц города. Планируется, что исследования будут проводиться в первую очередь для тех, кто более пневмонией в тяжелой форме, а также врачей.
Баранов добавил, что новая система будет анонсирована позднее. Кроме того, будут сообщены подробности, но только когда появится возможность начать массовое тестирование врачей.
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