В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Так, общее количество заболевших составляет семь человек.

В Свердловской области за последние сутки подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 539 человек.

При этом, заболевшие находятся в Екатеринбурге, Полевском, Красноуфимске, Камышлове, Первоуральске и Тугулыме.