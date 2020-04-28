В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле ситуация по-прежнему остается под контролем и ни одного нового случая заболевания коронавирусом не выявлено. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, общее количество заболевших составляет семь человек.
В Свердловской области за последние сутки подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 539 человек.
При этом, заболевшие находятся в Екатеринбурге, Полевском, Красноуфимске, Камышлове, Первоуральске и Тугулыме.
В России количество больных коронавирусом достигло более 93,5 тысяч человек. За последние сутки зарегистрировано более 6,4 тысяч случаев заражения.
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