В Нижнем Тагиле проверят качество воздуха во время режима самоизоляции

Это будет сделано для получения объективной картины загрязнения в период отсутствия транспорта.

Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко Роспотребнадзору и Росгидромету. В нем говорится, что качество воздуха должно быть измерено до 13 апреля в 12 городах.

Так, проверки пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Братске, Красноярске, Липецке, Медногорске, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце и Чите.