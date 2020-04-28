В Нижнем Тагиле проверят качество воздуха во время режима самоизоляции
Сегодня, 08:49Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле будут проведены дополнительные замеры качества воздуха во время режима самоизоляции, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Это будет сделано для получения объективной картины загрязнения в период отсутствия транспорта.
Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко Роспотребнадзору и Росгидромету. В нем говорится, что качество воздуха должно быть измерено до 13 апреля в 12 городах.
Так, проверки пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Братске, Красноярске, Липецке, Медногорске, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце и Чите.
Специалистам предстоит определить, что является основным источником загрязнения — автомобили или промышленные предприятия. На основании полученных данных до 15 мая ведомства совместно с региональными властями должны будут актуализировать планы по снижению уровня загрязнения воздуха.
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