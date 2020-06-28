Администрация Горноуральского ГО заплатит 6 миллионов рублей за ликвидацию свалок
Сегодня, 10:05Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Горноуральского городского округа объявила конкурс по поиску подрядчика, который ликвидирует несанкционированные свалки в 2020 году. Начальная цена контракта — шесть миллионов рублей.
Сюжеты: Пригород, Эксклюзив
Согласно условиям контракта, исполнителю предстоит ликвидировать свалки, расположенные в районе Николо-Павловского глиняного карьера (10 тонн), села Малая Лая (350 тонн), поселка Новоасбест (3700 тонн), села Башкарка (1500 тонн), села Покровское (1000 тонн), села Большая Лая (290 тонн), села Бродово (1000 тонн). В общей сложности предстоит ликвидировать 7850 тонн мусора.
Заявки принимаются до 3 июля. При этом, работы исполнитель должен будет выполнить до 30 сентября 2020 года.
В середине мая в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом была ликвидирована крупнейшая несанкционированная свалка в Северном кластере Свердловской области. На проведение всех необходимых работ потребовалось порядка полутора месяцев.
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