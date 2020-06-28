Администрация Горноуральского ГО заплатит 6 миллионов рублей за ликвидацию свалок

Заявки принимаются до 3 июля. При этом, работы исполнитель должен будет выполнить до 30 сентября 2020 года.

В середине мая в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом была ликвидирована крупнейшая несанкционированная свалка в Северном кластере Свердловской области. На проведение всех необходимых работ потребовалось порядка полутора месяцев.