В краснотурьинском психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19

В Краснотурьинском психоневрологическом интернате коронавирусом заболели 33 человека, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Среди заболевших пациенты и сотрудники учреждения. По словам специалистов Североуральского отдела Роспотребнадзора, в учреждении выявлены нарушения, которые привели к вспышке болезни, а именно нарушения режима масочного режима и дезинфекции сотрудниками, переуплотнение палат, несвоевременная изоляция людей с признаками заболевания. Сейчас организовано обследование всех контактных людей. В интернате проведена дезинфекция. Ранее эта ситуация уже обсуждалась на оперативных штабах в мэрии Краснотурьинска. Роспотребнадзор проводит проверку, по результатам которой будут приняты административный меры к должностным лицам. Напомним, что ранее вспышка заболевания произошла в хоккейном клубе «Автомобилист». В Екатеринбурге в ХК «Автомобилист» произошла вспышка коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter