В краснотурьинском психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19

В краснотурьинском психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19

Сегодня, 09:26Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Краснотурьинском психоневрологическом интернате коронавирусом заболели 33 человека, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Среди заболевших пациенты и сотрудники учреждения.

По словам специалистов Североуральского отдела Роспотребнадзора, в учреждении выявлены нарушения, которые привели к вспышке болезни, а именно нарушения режима масочного режима и дезинфекции сотрудниками, переуплотнение палат, несвоевременная изоляция людей с признаками заболевания.

Сейчас организовано обследование всех контактных людей. В интернате проведена дезинфекция.

Ранее эта ситуация уже обсуждалась на оперативных штабах в мэрии Краснотурьинска.

Роспотребнадзор проводит проверку, по результатам которой будут приняты административный меры к должностным лицам.

Напомним, что ранее вспышка заболевания произошла в хоккейном клубе «Автомобилист».

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