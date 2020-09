Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что около половины зараженных коронавирусом — дети. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Около половины зараженных COVID-19 на сегодняшний день — 3347 из 6614 — дети. На карантин закрыт 621 класс в школах (321 — из-за коронавируса, 300 — из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах 38 — из-за коронавируса, 83 — из-за гриппа и ОРВИ, еще пять садиков закрыты полностью (один — из-за коронавируса, четыре — из-за гриппа и ОРВИ), написал он. Кувашев призвал граждан соблюдать рекомендации санитарных врачей — носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также он рассказал о том, что в Свердловской области продолжается прививочная кампания. В регион поступило более 851,8 тысячи доз вакцин для взрослых и 327,6 тысячи для детей. В ближайшее время ожидается прибытие еще одной партии. Вакцина от коронавируса поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями. Эту прививку нужно ставить в два этапа с трехнедельным перерывом, сообщил губернатор. Напомним, режим самоизоляции для граждан страше 65 лет сегодня был продлен еще на неделю до 5 октября. Куйвашев продлил «коронавирусную» самоизоляцию для пенсионеров

