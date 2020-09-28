Около половины зараженных COVID-19 на сегодняшний день — 3347 из 6614 — дети. На карантин закрыт 621 класс в школах (321 — из-за коронавируса, 300 — из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах 38 — из-за коронавируса, 83 — из-за гриппа и ОРВИ, еще пять садиков закрыты полностью (один — из-за коронавируса, четыре — из-за гриппа и ОРВИ), написал он.