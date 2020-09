В Нижнем Тагиле в очередной раз продлили экстренное предупреждение о заморозках, сообщает ЕДДС.

Сообщается, что ночью с 29 на 30 сентября местами в Свердловской области сохранятся заморозки до -3. Кроме того, 29 сентября днем воздух прогреется до +13 градусов. Погода ожидается пасмурная с небольшими дождями. 30 сентября днем погода будет солнечной, а температура повысится до +17 градусов.

