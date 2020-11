В Свердловской области за сутки выявили 390 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 390 случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщает оперштаб региона.

Число зараженных на Среднем Урале превысило 45 тысяч человек. В Екатеринбурге выявили 195 зараженных человек. Кроме того, инфекция была зарегистрирована у жителей Нижнего Тагила, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Качканара, Невьянска, Ревды и других городах. С начала пандемии зафиксировали 45 564 заболевших коронавирусом свердловчан. Состояние 557 пациентов медики оценивают как тяжелое, 323 из них находятся в отделении реанимации, в том числе 221 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов госпитализированных в состоянии средней тяжести в больницы — 1 001, проходящих лечение — 2 487. В России сегодня выявили 27 100 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 7 320, Санкт-Петербурге — 3 695 и Московской области — 1 065. С начала пандемии по стране выявили 2 242 633 случая COVID-19. В Свердловской области число выписанных превысило 37 тысяч человек. C начала пандемии в регионе было выписано 37 775 пациентов, из них 398 с 27 по 28 ноября. В России за сутки выздоровели 27 296 человек, больше всего выписали в Москве — 6 533, Санкт-Петербурге — 1 991 и Московской области — 640. Всего по стране было выписано из медучреждений 1 739 470 человек. По данным Роспотребнадзора, за сутки проведено 75,4 миллиона тестов, под наблюдением врачей остаются 497 604 россиянина. В Свердловской области от коронавируса умерло свыше одной тысячи человек. В Свердловской области от коронавируса за сутки скончались десять человек, с начала пандемии зарегистрировано 1 007 летальных случаев. В России за сутки умерли 510 пациентов, больше всего в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 70 и Ростовской области — 23. Всего с начала пандемии скончались 39 068 россиян.

