В Свердловскую область прибыли 100 аппаратов ИВЛ для лечения больных коронавирусом

Прибывшие аппараты требуются для полного завершения оборудования больниц для пациентов с коронавирусом.

На данный момент в Свердловской области развернуто 2897 коек для лечения зараженных COVID-19. Из них к кислородной подводке подключены в 2028 коек. Согласно плану, 1013 коек должны быть обеспечены аппаратами ИВЛ.