В Свердловскую область прибыли 100 аппаратов ИВЛ для лечения больных коронавирусом
Сегодня, 11:37Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловскую область вечером 28 апреля было доставлено 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает оперштаб по борьбе с распространение коронавируса в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Прибывшие аппараты требуются для полного завершения оборудования больниц для пациентов с коронавирусом.
На данный момент в Свердловской области развернуто 2897 коек для лечения зараженных COVID-19. Из них к кислородной подводке подключены в 2028 коек. Согласно плану, 1013 коек должны быть обеспечены аппаратами ИВЛ.
За счет поставки оборудования задача по оснащению коек будет полностью выполнена.
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