Фейки о выплатах умершим после вакцинации от COVID-19 прокомментировал Куйвашев

На Среднем Урале от ковида провакцинировано уже больше 650 тысяч человек. Из них около 6 тысяч человек заболели после прививки. Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет, отметил глава региона.