Врачи, которыми заменили уволившихся тагильских хирургов, раскрыли условия работы

Напомним, в Нижний Тагил из свердловской столицы на замену уволившимся временно направили четырёх хирургов. Максим Хмелёв из ГКБ № 14 и Леван Микая из Госпиталя для ветеранов войн Екатеринбурга работают в Демидовской хирургии уже три дня.

Нагрузка — обычная, того, что бывает в «неотложке» в Екатеринбурге, я пока не ощущаю, но сёстры из приёмного отделения говорят, что маршрутизация изменилась: [нагрузка] меньше, чем обычно,рассказал TagilCity.ru Леван Микая.

Постоянные сотрудники больницы это подтвердили: после увольнения прежних хирургов, часть пациентов перенаправляется в ЦГБ № 1 (где шесть хирургов также подали заявления на увольнение, но на этой неделе забрали их) и № 4. Тем не менее, вновь прибывшим всё равно приходится работать до ночи.

Нагрузка — есть. Пока не могу сказать (насколько выше по сравнению с постоянным местом работы в ГКБ № 14 — прим.ред), но вот было у меня уже дежурство: из операционной вышли пол-третьего [ночи], в 14-й также бывает, когда мы до трёх, до пяти оперируем,говорит Максим Хмелёв.

По словам Микая, они рассчитывают пробыть здесь пару недель, пока не урегулируется ситуации. Напомним, на это время жильё им выделила мэрия Нижнего Тагила.

Обычная «двушка», на всех четверых, нормальная. Нам-то что? У нас смена, потом — дежурство. Мы там только ночуем. Я даже города пока не видел. Нас командировали на пару недель, пока ситуация в таком состоянии находится, мы вызвались помочь на добровольной основе, на обычный оклад,говорит медик.

Он подчёркивает, что находится в Нижнем Тагиле временно: в Екатеринбурге у него родственники, друзья и работа, а у других откомандированных — семьи с детьми, поэтому планов на переезд нет. Действия тагильских коллег, после увольнения которых им пришлось в срочном порядке оставить дом, екатеринбуржцы комментирует сдержанно.

Нам никто не говорил, сколько они получали, мы — врачи, мы должны о пациентах думать. Это единственное — что их могло остановить,объясняет Леван Микая.

В то же время Микая отмечает, что условия у всех, в частности оплата труда, должны быть равными.

Это их выбор, его комментировать я не собираюсь. Значит, было обоснованно,сказал Максим Хмелёв.