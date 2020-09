Стало известно сколько школьных классов закрыты на карантин в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле работает 64 образовательных учреждения. По состоянию на 29 сентября в них закрыты 72 класса, сообщает пресс-служба администрации города.

Из них 43 класса в 20 школах были переведены на дистант из-за контакта учеников с коронавирусными больными. Еще 20 классов в 17 школах закрыты из-за ОРВИ. Это составляет 4% от общего количества классов в школах. Кроме того, в девяти детских садах закрыты 17 групп. Семь из них в шести учреждениях на карантине находятся из-за возможного контакта с зараженными коронавирусом, еще 10 в восьми детских садах — из-за ОРВИ. При этом учреждения допобразования работают в штатном режиме. Напомним, 29 сентября вице-губернатор Павел Креков в ходе брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил, что полного перехода на дистанционное обучение не ожидается. Креков рассказал о закрытии свердловских школ на карантин по COVID-19

