Стало известно сколько школьных классов закрыты на карантин в Нижнем Тагиле

Стало известно сколько школьных классов закрыты на карантин в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:39Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле работает 64 образовательных учреждения. По состоянию на 29 сентября в них закрыты 72 класса, сообщает пресс-служба администрации города.

Из них 43 класса в 20 школах были переведены на дистант из-за контакта учеников с коронавирусными больными. Еще 20 классов в 17 школах закрыты из-за ОРВИ. Это составляет 4% от общего количества классов в школах.

Кроме того, в девяти детских садах закрыты 17 групп. Семь из них в шести учреждениях на карантине находятся из-за возможного контакта с зараженными коронавирусом, еще 10 в восьми детских садах — из-за ОРВИ.

При этом учреждения допобразования работают в штатном режиме.

Напомним, 29 сентября вице-губернатор Павел Креков в ходе брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил, что полного перехода на дистанционное обучение не ожидается.

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