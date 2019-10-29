Кашель, температура и одышка: как распознать пневмонию у ребёнка

В группе риска заболевания пневмонией находятся пожилые люди, а также дети – чем ребенок младше, тем выше угроза. Возбудителями пневмонии могут быть вирусы, грибки, простейшие, но безоговорочно лидируют среди них бактерии, так что именно бактериальные пневмонии наиболее распространены. Чаще всего пневмонию вызывают пневмококки и гемофильные палочки. В список бактерий, которые также могут вызывать пневмонию, но не являются ее типичными возбудителями, входят моракселлы, микоплазмы, хламидии и легионеллы. По словам врачей, воспаление легких возникает в виде осложнения после ОРВИ.

Это происходит по двум причинам: вирусы подрывают иммунитет ребенка, и в период болезни в клетках слизистой дыхательных путей создаются благоприятные условия для размножения микробов, рассказала заведующая стационаром Оксана Зайцева.

Предрасполагающими факторами заболевания у детей могут стать переохлаждение, иммунодефицит, витаминная недостаточность и врожденные пороки сердца или лёгких. У новорожденных это родовые травмы, гипоксии, асфиксии и другие осложнения течения беременности и родов.

Насторожиться родителям стоит если у ребенка обнаруживаются ряд симптомов, которые могут говорить о воспалении легких: улучшение состояния после ОВРИ, а затем его резкое ухудшение, отсутствие реакции организма на жаропонижающие, появление одышки и не проходящий кашель. У детей до года на первый план выходит общее ухудшение состояние: отказ от еды, не спадающая температура, бледность кожных покровов, вялость, срыгивание или рвота, беспокойное поведение и расстройство стула.

Не проходящий кашель и одышка, а также отсутствие реакции организма на жаропонижающие должны стать звоночком для родителей,сообщила Оксана Зайцева.

В таком случае доктора советуют немедленно обратиться в больницу. Только специалист сможет определить признаки пневмонии путем прослушивания шумов в легких, рентгена и анализа крови.

Родителям мы советуем быть более наблюдательными к своему ребенку и при первых признаках простуды не отправлять его в школу или детский сад, а обратиться к педиатру. Только врач назначит нужное лекарственное средство с учётом противопоказаний и побочных эффектов, подберёт дозировки в зависимости от тяжести заболевания, массы тела и возраста, рассказывают в Детской городской больнице.

В качестве профилактики специалисты рекомендуют не переохлаждаться и одеваться по погоде. Проветривание и влажная уборка помещений значительно сократят количество вирусов и бактерий, а личная гигиена предупредит попадание инфекции в организм. Также врачи советуют в период подъема заболеваемости поменьше проводить времени в людных местах, а в случае необходимости – использовать маску и помнить, что менять её надо каждые два часа. Важной профилактической мерой является прививка против гриппа, которую необходимо сделать до наступления эпидемии. Дело в том, что внебольничная пневмония нередко является осложнением после перенесенного гриппа и других вирусных заболеваний.