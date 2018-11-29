Специалистов в села: Куйвашев озвучил проблемы медицины Свердловской области
Острая проблема медицины в Свердловской области - нехватка врачей-онкологов и кардиологов, об этом 29 ноября сказал Евгений Куйвашев на заседании правительства региона. Глава поручил министрам предложить решение сложившейся ситуации.
Смерть от онкологии или проблем с сердечно-сосудистой системой преобладает среди жителей Среднего Урала. На заседании правительства региона Евгений Куйвашев озвучил основные проблемы здравоохранения области.
Куйвашев подчеркнул, что необходимо обеспечить жителей отдаленных районов региона, особенно деревень и сел, высокотехнологичной медицинской помощью.
В планах властей выделить средства из областного бюджета для набора абитуриентов в медицинские образовательные учреждения.
Во время собрания министры выделили еще одно важное направление деятельности здравоохранения. Планируют разработать и внедрить систему реабилитации для жителей с кардиологическими заболеваниями.
Для развития спортивного направления в планах правительства продолжить реализацию проекта «Спорт в каждый двор». Куйвашев также отметил, что нужно обеспечить молоком в рамках проекта «Стакан уральского молока – каждый день» столовые образовательных учреждений, сообщает «Областная газета».
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