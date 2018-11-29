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Специалистов в села: Куйвашев озвучил проблемы медицины Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специалистов в села: Куйвашев озвучил проблемы медицины Свердловской области

Сегодня, 19:57Здоровье и экологияФото: «Областная Газета»
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