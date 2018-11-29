Специалистов в села: Куйвашев озвучил проблемы медицины Свердловской области

Смерть от онкологии или проблем с сердечно-сосудистой системой преобладает среди жителей Среднего Урала. На заседании правительства региона Евгений Куйвашев озвучил основные проблемы здравоохранения области.

Куйвашев подчеркнул, что необходимо обеспечить жителей отдаленных районов региона, особенно деревень и сел, высокотехнологичной медицинской помощью.

В планах властей выделить средства из областного бюджета для набора абитуриентов в медицинские образовательные учреждения.

Во время собрания министры выделили еще одно важное направление деятельности здравоохранения. Планируют разработать и внедрить систему реабилитации для жителей с кардиологическими заболеваниями.