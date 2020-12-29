«Это острая необходимость»: свердловское МинЖКХ о новом полигоне в Красноуфимске

«Это острая необходимость»: свердловское МинЖКХ о новом полигоне в Красноуфимске

Сегодня, 09:42Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Министерстве ЖКХ по Свердловской области прокомментировали ситуацию вокруг строительства мусорного полигона в Красноуфимске. В ведомстве заявили, что «это острая необходимость».

Скорейшее строительство нового полигона под Красноуфимском — острая необходимость. Свалка, которая действует сегодня, находится в статусе несанкционированной и по факту представляет из себя просто мусор на земле. Более того, именно она ставит под угрозу экологию, так как слишком близко к городу и недопустимо близко к реке Уфе, рассказали TagilCity.ru в министерстве.

Там уточнили, что информация о размещении мусора из других регионов на площадке нового мусоросортировочного комплекса не соответствует действительности.

Согласно территориальной схеме комплексного обращения ТКО, которую утвердило министерство природных ресурсов, говорят в ведомстве, ни из других регионов страны и даже населенных пунктов Свердловской области, кроме соседних ртинского, Ачитского, Михайловского городских округов и Красноуфимского района, отходы направляться не будут.

В министерстве уточнили, что проект комплекса уже прошел экспертизы и соответствует всем требованиям природоохранного законодательства и СанПиНам.

Напомним, вопрос строительства мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске решается уже не первый год. Общественникам не нравится место, которое было выбрано для строительства. Дело в том, что участок располагается рядом с детским лагерем и месторождением подземных вод. Жители Красноуфимска даже провели пятикилометровый пикет, против строительства комплекса.

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