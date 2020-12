«Это острая необходимость»: свердловское МинЖКХ о новом полигоне в Красноуфимске

В Министерстве ЖКХ по Свердловской области прокомментировали ситуацию вокруг строительства мусорного полигона в Красноуфимске. В ведомстве заявили, что «это острая необходимость».

Скорейшее строительство нового полигона под Красноуфимском — острая необходимость. Свалка, которая действует сегодня, находится в статусе несанкционированной и по факту представляет из себя просто мусор на земле. Более того, именно она ставит под угрозу экологию, так как слишком близко к городу и недопустимо близко к реке Уфе, рассказали TagilCity.ru в министерстве. Там уточнили, что информация о размещении мусора из других регионов на площадке нового мусоросортировочного комплекса не соответствует действительности. Согласно территориальной схеме комплексного обращения ТКО, которую утвердило министерство природных ресурсов, говорят в ведомстве, ни из других регионов страны и даже населенных пунктов Свердловской области, кроме соседних ртинского, Ачитского, Михайловского городских округов и Красноуфимского района, отходы направляться не будут. В министерстве уточнили, что проект комплекса уже прошел экспертизы и соответствует всем требованиям природоохранного законодательства и СанПиНам. Напомним, вопрос строительства мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске решается уже не первый год. Общественникам не нравится место, которое было выбрано для строительства. Дело в том, что участок располагается рядом с детским лагерем и месторождением подземных вод. Жители Красноуфимска даже провели пятикилометровый пикет, против строительства комплекса. Красноуфимцы устроили пятикилометровый пикет против строительства мусорного завода

