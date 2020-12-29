«Это острая необходимость»: свердловское МинЖКХ о новом полигоне в Красноуфимске

Скорейшее строительство нового полигона под Красноуфимском — острая необходимость. Свалка, которая действует сегодня, находится в статусе несанкционированной и по факту представляет из себя просто мусор на земле. Более того, именно она ставит под угрозу экологию, так как слишком близко к городу и недопустимо близко к реке Уфе, рассказали TagilCity.ru в министерстве.