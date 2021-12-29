Кучи мусора скапливаются в тагильском дворе из-за отсутствия контейнерной площадки

Проблемный двор посетил журналист TagilCity.ru. Оказалось, что дом № 39 является общежитием, и не все его жильцы, по словам местных жителей, ведут благополучный образ жизни.
Это общага. Что с нее взять? И алкашей полно, и наркоманы есть. Не думаю, что кто-то из них исправно коммуналку платит. Да и мусор, бывает, прямо из окон летит,рассказала TagilCity.ru живущая в соседнем доме тагильчанка по имени Наталья.
Рядом стоящий дом также является общежитием. Во дворе, действительно, нет контейнерной площадки под мусор, а стоят два бака на расстоянии друг от друга.
Сейчас зима, мусора на земле не видно. А летом бывает, что кучами валяется, особенно строительный. И никто его долго не вывозит. Думаю, два бака на два больших дома — это очень мало,добавила Наталья.
В «Компании «Рифей» редакции рассказали, что ранее на улице Юности, 39 были размещены два мусорных бака. Однако один из них летом этого года сгорел, и УК не заменила его до сих пор.
Кроме того, УК не обустроила во дворе дома контейнерную площадку, на которой можно было бы установить необходимое количество контейнеров. По этой причине, несмотря на своевременный вывоз, мусор скапливается вне баков, образуя свалку.
Роспотребнадзор направил в адрес УК предписание — в срок до 30 ноября 2021 года обустроить контейнерную площадку на улице Юности, 39 и внести ее в городской реестр. Однако на сегодняшний день этого до сих пор не сделано. Управляющая компания планирует провести модернизацию площадки только в 2022 году.
Получить комментарий от директора УК «Про» Владимира Севрюгина по поводу сложившейся ситуации редакции TagilCity.ru не удалось. По указанному номеру никто не взял трубку. В связи с этим в УК направлен официальный запрос.