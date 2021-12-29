Кучи мусора скапливаются в тагильском дворе из-за отсутствия контейнерной площадки

Роспотребнадзор направил в адрес УК предписание — в срок до 30 ноября 2021 года обустроить контейнерную площадку на улице Юности, 39 и внести ее в городской реестр. Однако на сегодняшний день этого до сих пор не сделано. Управляющая компания планирует провести модернизацию площадки только в 2022 году.