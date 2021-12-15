За смерть супругов под Нижним Тагилом от отравления окисью углерода УК заплатит 8 млн

Тела молодоженов были найдены в квартире в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Молодые люди скончались из-за отравления окисью углерода. В результате УК должна выплатить более 8 миллионов рублей за нарушения, повлекшие гибель людей.

Обслуживает дом ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская». Согласно договору с УК «Наш дом» и ООО «Спецогнезащита», последняя компания должна периодически проверять вентиляционные каналы. В апреле 2020 года проверялись 42 вентиляционных канала в таком же количестве квартир. Из них 18 оказались непригодными для использования. Такая ситуация наблюдается с 2018 года, пишет ЕАН. Управляющая компания получила иск от родителей, потому что не обеспечила содержание и обслуживание вентиляции, а также своевременный ремонт. Это послужило причиной смерти двух человек. Иск был удовлетворен частично. Пригородный суд Нижнего Тагила постановил взыскать 8,4 миллиона рублей. С таким решением УК не согласилась и обжаловала его. Однако оно было оставлено без изменений.

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